Hakan Bulut'un haberine göre, olay, Yunus Emre Mahallesi Hayvan Pazarı’nda meydana geldi.

Aydın’dan sabah 07.00 sıralarında Tarsus Hayvan Pazarına gelen F.Y. (69) adlı şüpheli Kemal Öztunç’u aramaya başladı.

Havyan Pazarındaki kafede Kemal Öztunç'a (66),rastladı. F.Y. adlı şüpheli belindeki silahı çıkararak ateş etti. Bir şarjörü Kemal Öztunç’un üzerine boşaltan şüpheli ikinci şarjörü de takıp olay yerinde uzaklaştı. Kemal Öztunç olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı araştırmada, bir bahçe içerisinde saklanan şüpheli F.K.’yi suç aleti ile birlikte ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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