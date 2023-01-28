Didim'de deniz kenarında cansız beden bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Aydın Didim'de deniz kenarında cansız beden bulundu
ABONE OL

Didim'de deniz kenarında cansız beden bulundu

Aydın´ın Didim ilçesinde, deniz kenarında cansız beden bulundu. Yapılan incelemede cansız bedenin 57 yaşındaki Tarık Çalpan'a ait olduğu öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Aydın Didim'de deniz kenarında cansız beden bulundu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Olay, saat 19.30 sıralarında Altınkum Mahallesi 1'inci Koy Mevkisinde meydana geldi.

Deniz kenarından geçen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir erkek görünce polise ihbarda bulundu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tarık Çalpan olduğu öğrenilen kişinin öldüğü belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Çalpan´ın cenazesi önce Didim Devlet Hastanesi morguna oradan da otopsi İçin İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Tarık Çalpan´ın kesin ölüm nedeninin otopsiden sonra belli olacağı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı
GÜNDEM Samsun'da 2 kişi bıçakla yaralandı
2023 PTT personel alım tarihleri: PTT personel alımı olacak mı, şartları neler?
GÜNDEM 2023 PTT personel alım tarihleri
Hatay'da pompalı tüfekle yaralanan kişi yaşamını yitirdi
GÜNDEM Pompalı tüfekle yaralanan kişi öldü
Bursa'da avukat çift silahlı saldırıda yaralandı
GÜNDEM Bursa'da avukat çift silahlı saldırıda yaralandı
2023 ÖSYM sınav takvimi: KPSS, YKS, DGS, ALES, MSÜ sınavları ne zaman, başvurular hangi tarihte yapılacak?
GÜNDEM 2023 ÖSYM sınav takvimi
2023 DSİ SONUÇLARI: DSİ personel alımı sonuçları açıklandı mı, başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
GÜNDEM DSİ personel alımı başvuru sonuç tarihi
Okullar ne zaman açılacak, 15 Tatil (Sömestr) ne zaman bitecek, ikinci dönem hangi gün başlıyor?
GÜNDEM Okullar ne zaman açılacak?
Ocak 2023 FED faiz beklentisi: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ocak ayı FED faiz beklentisi ne yönde, faiz kararı ne olur, faizler yükselir mi, düşer mi?
GÜNDEM FED faiz toplantısı tarihi!
2023 YKS başvuru ve sınav tarihleri: Üniversite sınavı YKS, TYT, AYT, YDT ne zaman, başvurular başladı mı, hangi tarihte başlayacak?
GÜNDEM 2023 YKS başvuru ve sınav tarihleri
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİM TARİHLERİ 2023 | TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi gün açıklanacak?
GÜNDEM TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.