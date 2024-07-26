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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın haberleri: 4 aydır takip ediliyordu yakalandı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        4 aydır takip ediliyordu yakalandı!

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 aylık takip sonucu 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B., yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 09:30 Güncelleme: 26.07.2024 - 09:30
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        4 aydır takip ediliyordu yakalandı!
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        Aydın'da polis ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şüphelilere de göz açtırmayan ekipler gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

        4 AYDIR TAKİP EDİLİYORDU

        İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 2 ayrı suçta aranan ve toplamda 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 aydır takibi yapılan C.B.'nin Bursa ilinden Nazilli'ye geldiği tespit edildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Yapılan operasyonla Pınarbaşı Mahallesi'nde saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan C.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #Aydın
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