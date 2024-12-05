Aydın'da acı olay, İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Günay Ayyıldız (43), sokakta yürüdüğü sırada birden dengesini kaybederek yere düşüp hareketsiz kaldı. Çevredeki vatandaşlar, durumu hemen fark edip sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İHA'daki habere göre olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, Ayyıldız’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, polis ve savcılık olay yerinde inceleme başlattı.

CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK Olayla ilgili olarak şüpheli ölüm raporu tutuldu ve cenaze otopsi yapılmak üzere hastaneye gönderildi. MİDE KANAMASI VE ALKOL İDDİASI Ayyıldız’ın yakın zamanda mide kanaması geçirdiği ve iddiaya göre alkol kullandığı öğrenildi. Olayın, alkol ve sağlık sorunlarının birleşimi sonucu meydana gelmiş olabileceği üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebi ise otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.