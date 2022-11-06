Nazilli Belediyespor sol şeritte

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başında haftalarca düşme hattında kalan Eşin Group Nazilli Belediyespor, son maçlarda yakaladığı seriyle düze çıktı. İlk galibiyetini ligin 9'uncu maçında Bayburt Özel İdarespor önünde alan Nazilli, ardından patlama yaptı. Üst üste 3'üncü, son 5 maçta ise 4'üncü galibiyetini evindeki Ege derbisinde Menemen FK'yı 2-0 yenerek alan siyah-beyazlı ekip, 16 puana ulaştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2022-11-06 13:05:27



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