Kuşadasıspor - Bayrampaşaspor: 2-0

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KUŞADASI, (DHA)STAT: Özer Türk

HAKEMLER: Ramazan Haymana, Hüseyin Otyakmaz, Suha Adıyaman

KUŞADASISPOR: Mehmet Salih Özgür, Hamit, Berkay, Türker, Çağrı (Dk. 82 Murat Çaydemir), Emirhan, Taha (Dk. 66 Emircan), Muhammet Sait (Dk. 83 Can), Aziz (Dk. 54 Hasan), Ali (Dk. 83 Galip)

BAYRAMPAŞASPOR: Ahmet Utkan, Tolga, Muhammet Baha, Batuhan, Alperen, Mertcan (Dk. 46 Canpolat), Yusuf Emre, İzzet, Rahmi Anıl (Dk. 68 Barış), İbrahim

GOLLER: Dk. 13 Muhammet Sait, Dk. 88 Murat Çeydemir (Kuşadasıspor)

SARI KARTLAR: Emirhan, Ali (Kuşadasıspor) - Canpolat (Bayrampaşaspor)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 3 galibiyetin ardından geçen hafta Gümüşhanespor mağlubiyetiyle sarsılan Kuşadasıspor, evinde Bayrampaşaspor'u yenerek Play-Off hattına döndü: 2-0.

Kuşadası Özer Türk Stadı'ndaki karşılaşmada siyah-beyazlıların gollerini 13'üncü dakikada Muhammet Sait ve 88'inci dakikada Murat Çeydemir attı. Kuşadasıspor, bu sonuçla puanını 17 yaptı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

2022-11-06 15:58:38



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