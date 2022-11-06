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Aydın'da kayıp epilepsi hastası Cansu, aranıyor (2)

DHA

Aydın'da kayıp epilepsi hastası Cansu, aranıyor (2)


ARDADAŞININ EVİNDE BULUNDU
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu Cansu Yıldız´ın aynı mahallede başka bir arkadaşının evinde olduğu belirlendi. Cansu, polis ekipleri tarafından ailesine teslim edildi. (DHA)Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2022-11-06 20:08:51

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