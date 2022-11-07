Nazilli Belediyespor deplasmanda tur peşinde

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NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 8 hafta kazanamadıktan sonra son 5 maçı 4 galibiyetle geçip düze çıkan Nazilli Belediyespor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Spor Toto Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Rakibini normal sürede veya eşitlik halinde uzatmalar ile gerekirse seri penaltılarda mağlup eden taraf üst tura yükselecek. Nazilli Belediyespor, kupada bu sezon daha önce Şile Yıldızspor ve Arnavutköy Belediyespor'u elemeyi başarmıştı.

DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2022-11-07 11:36:14



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