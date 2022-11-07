Kuşadasıspor evinde kral

KUŞADASI (Aydın), (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Bayrampaşa'yı 2-0 mağlup ederek yeniden Play-Off hattına giren Kuşadasıspor, iç sahada 3'te 3 yaptı.
Seyircisi önünde çıktığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan toplayan siyah-beyazlılar, iç saha performansına göre zirve ortağı oldu. Kuşadası temsilcisi kendi sahasında 11 gol atıp, 5 gol yedi. Deplasmanda 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alan Kuşadasıspor, bu hafta lider Karaman FK'nın konuğu olacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası DHA
2022-11-07 11:39:38
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