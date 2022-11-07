Efeler'de seri sonu

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AYDIN, (DHA)TFF 3'üncü Lig'deki ilk yılında 3'üncü Grup'ta ilk 6 maçında galip gelemedikten sonra üst üste Erbaaspor (D), Muşspor ve Osmaniye FK'yı yenerek 3'te 3 yapan ve iddialı konuma gelen Efeler 09 SFK, deplasmanda Sapanca Gençlik'e 2-1 yenilerek Play-Off hattındaki yerini kaybetti. Grupta 14 puanda kalıp 5'inci sıradan 7'nciliğe gerileyen yeşil-beyazlılar, aldığı bu mağlubiyetle lider Çankaya FK'nın 8 puan gerisine düştü. Efeler 09, çarşamba günü kupada Süper Lig ekibi Ümraniyespor'a konuk olacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2022-11-07 12:13:30



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