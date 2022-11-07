Dağda kayboldu, dere kenarında baygın buldu

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Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Çine ilçesinde, dağda kaybolduğu belirtilen Halil İbrahim Yıldız (69), 2 gün sonra AFAD ekiplerince dere kenarında baygın bulundu.

Olay, 4 Kasım'da kırsal Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılık yapan Halil İbrahim Yıldız, dağdaki hayvanlarına bakmak için evinden çıktı. Yıldız eve dönmeyince yakınları, kayıp başvurusu yaptı. İhbar sonrası jandarma ve AFAD ekipleri, arama-kurtarma çalışması başlattı. Dron ile de aranan Yıldız, dün akşam dere kenarında baygın bulundu. Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve tedaviye alınan İbrahim Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Çine Burhan CEYHAN

2022-11-07 16:42:37



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