Aydın BŞB filede deplasmanda

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AYDIN, (DHA)MİSLİ.com Sultanlar Ligi'ndeki ilk 2 maçında deplasmanda Türk Hava Yolları'na 3-0 yenilip, evinde Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'a konuk olacak. Adana Aski Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.30'da başlayacak.

Ligde 2 puanı bulunan mavi-beyazlılar, 3 puanlı Adana ekibini yenerek 2'de 2 yapmak istiyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2022-11-08 12:13:57



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