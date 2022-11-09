Nazilli Belediyespor alkışlarla



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 3 galibiyetle çıkışa geçen Eşin Group Nazilli Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Spor Toto Süper Lig'in güçlü ekibi Adana Demirspor'a deplasmanda kök söktürdü. Süper Lig'de 2 sezondur 4 büyüklere kafa tutan Adana Demirspor önünde kupa eşleşmesinde deplasmanda öne geçip ardından iki kez geriye düşmesine rağmen eşitliği yakalayan Nazilli, 90+6'ncı dakikada tartışmalı penaltıdan kalesinde gördüğü golle 4-3 teslim oldu. Sahada Gökhan İnler, Gökhan Töre gibi tecrübeli yıldızların yanı sıra 7 yabancıyla mücadele eden rakibinin 4 golü birden atan Kongolo forveti Britt Assombalonga'yı durduramayan Nazilli, kupadan elense de Süper Lig temsilcisi önündeki mücadelesiyle alkış aldı.

Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Cihan Erdil, Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'a soğuk terler döktüren genç futbolcularını kutladı. Cihan Erdil, "Önemli olan mücadelemizdi. Futbolcularım armaya yakışan bir mücadele sergilediler. İşte benim kafamdaki takım ve oynatmak istediğim oyun bu. Son dakikalarda direkten dönen topumuz gol ile sonuçlansa turun geçen taraf biz olacaktık. Uzatma dakikalarında penaltıdan yediğimiz golle tura veda ettik. Bizim için önemli olan oyuncularımızın ortaya koydukları oyun. Bu kulübe yakışan bir oyun oynadık. İyi bir oyun oldu. Her geçen gün yükselen bir grafiğimiz var. İnşallah ileriye dönük daha iyi oluruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2022-11-09 11:37:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.