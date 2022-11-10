Aydın'da 300 litre sahte şarap ele geçirildi

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde jandarmanın 4 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı baskında 300 litre sahte şarap ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kayran ve Yöre mahallerinde kaçak şarap üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 300 litre sahte şarap ele geçirildi. Şüpheliler A.E., Ö.K., M.Ç. ve M.T. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-11-10 14:10:24



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