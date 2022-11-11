Jet ski ile Yunan adasına kaçma hazırlığındaki 2 göçmen ve 3 organizatör yakalandı



Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan jet ski ile Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçme hazırlığındaki Filistin uyruklu 2 düzensiz göçmen ile 3 organizatörlük şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kuşadası Güzelçamlı Mahallesi sahil hattındaki önleyici kolluk devriyesinde, jet ski ile Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçma hazırlığındaki Filistinli 2 düzensiz göçmen ve organizatörlük şüphelileri M.C., A.B. ve U.B. yakalandı, jet ski'ye ise el koyuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanan şüphelilerden yaşı küçük olan M.C., İzmir Aliağa Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na; A.B. ve U.F. ise Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Kaçak göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-11-11 11:49:36



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