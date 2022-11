Nazilli'de Erdil dönemi resmen bitti

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Eşin Group Nazilli Belediyespor'u düşme hattında devralarak son 5 maçta 4 galibiyetle düze çıkardıktan sonra takımın isim sponsoru Rıdvan Eşin'in işine karıştığı iddiasıyla istifa eden teknik direktör Cihan Erdil, kulüpten resmen ayrıldı. Cihan Erdil, yönetim kuruluyla yaptığı toplantıda istifa kararından vazgeçmeyerek kulüple karşılıklı anlaşıp vedalaştı.

Tesislerde yapılan ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın da katıldığı yönetim kurulu toplantısında Erdil'in istifası kabul edildi. Yönetimin pazar günü deplasmanda oynanacak Isparta 32 Spor maçı öncesi yeni teknik direktör arayışlarına başladığı açıklandı.

Eşin Group Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Ünal Önal, Erdil'in ayrılığına sponsor Rıdvan Eşin'in neden olduğu iddialarını yalanladı. Başkan Ünal Önal, "Cihan hoca bize kurumun işleyişiyle ilgili sorunları olduğunu ve ayrılmak istediğini söyledi. Her ne kadar olayı tatlıya bağlamaya çalışsak da hocamız kararlı olduğundan bir şey yapamadık. Helalleşip ayrıldık. Altyapı hocalarıyla takım çalışmaya devam edecek. Isparta maçının oynanacağı pazar gününe kadar yeni teknik direktör arayışlarımız olacak. Taraftarlarımızdan, camiamızdan sabırlı olmalarını istiyoruz. Kısa zaman içinde de hocamızı bulacağız inşallah" dedi.

TARAFTARA VEDA MESAJI

Nazilli Belediyespor'da görevinden istifa eden teknik direktör Cihan Erdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara veda mesajı yayınladı. Erdil, mesajında, "Ekip olarak çok zor süreçte göreve geldik. Takımımızı fiziksel, oyunsal ve mental anlamda toparlayarak aynı zamanda takım birlikteliğini sağladık ve kısa sürede takımı düzlüğe çıkarmayı başardık. Değerli taraftarımızın dediği gibi sezon başı yapılan yanlışlıklarla komada olan bir takımı hayata döndürdük. Nazilli'nin ve Nazillispor´un yeri bende çok ayrıdır. 4 yıl formasını giydiğim, 2 yıl takım kaptanlığı yaptığım için çok zor şartlarda olduğu halde yapılan teklifi kabul ettim" dedi.

Erdil, mesajında, "Tek düşüncemiz vardı takımımızı hak ettiği yere çıkarmaktı ve bunu en zorunu yaparak başardık, Nazilli'nin çocuklarını kazanarak yaptık yolları açık olsun. Bu süreçte kendini Nazillispor armasından büyük zanneden bu işi çok iyi bildiğini düşünen kişilere sadece güldük ve üzüldük çünkü zararı görecek her zamanki gibi kulüp olacağı için. Geldiğim ilk günden beri her zaman arkamızda duran, desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan başkanıma ve kulüp başkanımıza teşekkür ediyorum. Son olarak Nazillispor taraftarına teşekkürlerimi sunuyor ve görüşmek üzere diliyorum" ifadelerini kullandı.



