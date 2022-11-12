Aydın BŞB evinde Bolu'ya karşı

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AYDIN, (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nde hafta içinde deplasmanda Çukurova Bld Adana Demirspor'a 3-0 yenilerek 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle 2 puan toplayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın evinde Bolu Belediyespor'la karşılaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Bolu ekibi ise 3 maçta galip gelemezken, 1 puan topladı.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2022-11-12 11:35:18



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