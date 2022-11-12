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Nazilli çıkışını sürdürmek istiyor

DHA

Nazilli çıkışını sürdürmek istiyor


NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içini hareketli geçiren son haftaların formda takımı Nazilli Belediyespor, yarın Isparta 32 Spor deplasmanına çıkacak. Isparta Atatürk Stadı'ndaki 90 dakika saat 14.00'te start alacak. Son 5 maçta 4 galibiyetle düşme hattından sıyrılıp, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Süper Lig'in güçlü ekibi Adana Demirspor'a deplasmanda kök söktürdükten sonra takımı düze çıkaran teknik direktör Cihan Erdil'in şok istifasıyla sarsılan Nazilli'de takımın başında altyapı antrenörleri yer alacak. Siyah-beyazlı ekibin grupta 16 puanı, düşme hattındaki Isparta temsilcisinin ise 10 puanı bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)
2022-11-12 13:05:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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