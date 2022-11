Efeler 09 SFK - Beyoğlu Yeniçarşıspor: 1-1

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)STAT: Adnan Menderes

HAKEMLER: Egemen Artun, Gürcan Dönmez, Hicri Yıldırım

EFELER 09 SFK: Göksal Gökhan (Dk. 66 Ahmet Sağ), Sabutay, Recep, Emrah, Furkan Tuşik, Hakan Can (Dk. 66 Kaan), Umut Kaya, Furkan Cinkaya (Dk. 58 Berkcan), Adnan, Süleyman (Dk. 38 Fatih)

BEYOĞLU YENİÇARŞISPOR: Burak Batuhan, Gökcan, Şemsettin Ender, Mutlu, Muhammed, Bilal, Tolunay (Dk. 90 Yusuf), Berk Ali (Dk. 79 Said Can), Celil (Dk. 71 İbrahim Serdar), Murat Can

GOLLER: Dk. 15 Umut Kaya (Efeler 09), Dk. 59 Gökcan (Beyoğlu Yeniçarşı)

SARI KARTLAR: Furkan Cinkaya, Hakan Can, Umut Kaya (Efeler 09), İbrahim Serdar (Beyoğlu Yeniçarşı)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 7 maçlık yenilgisizlik, 3 maçlık galibiyet serisi sonrasında geçen hafta Sapanca Gençlikspor'a mağlup olarak Play-Off hattından çıkan Efeler 09 SFK, evinde Beyoğlu Yeniçarşıspor'a da takıldı: 1-1.

Aydın Adnan Menderes Stadı'nda Efeler'in 15'inci dakikada Umut Kaya'yla bulduğu gole İstanbul ekibi 59'uncu dakikada Gökcan'la yanıt verdi. Bu skorla Efeler puanını 15, Beyoğlu Yeniçarşı ise 16 yaptı.DHA-Spor Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

