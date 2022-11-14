Nazilli Belediyespor deplasmanda dağıldı

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NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 3 galibiyetle düşme hattından sıyrılan Nazilli Belediyespor, hafta içinde şok bir şekilde istifa eden teknik direktör Cihan Erdil'in yokluğunda farklı mağlup oldu. Düşme barajındaki rakibini Isparta 32 Spor'a dış sahada 4-0 yenilen Nazilli, kendisini yeniden tehlikeli bölgede buldu. Görevi devraldıktan sonra siyah-beyazlıları art arda galibiyetlerle ayağa kaldıran Cihan Erdil, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda uzatma dakikalarındaki penaltı golüyle 4-3 kaybedilen Adana Demirspor maçının ardından takımın isim sponsoru Rıdvan Eşin'in işine karıştığı, sık sık soyunma odasına girerek futbolculara çıkıştığı iddiasıyla istifa etmişti. Nazilli'de yeni teknik direktör bu hafta belirlenecek.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2022-11-14 11:05:56



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