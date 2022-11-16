Mesut Toros, Nazilli Belediyespor'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Eşin Group Nazilli Belediyespor, Mesut Toros'la resmen anlaştı. Deneyimli teknik adam, siyah-beyazlılarla 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Dün akşam yönetimle görüşüp işi resmiyete kavuşturduklarını anlatan Toros, "Futbolcularla bir araya gelip hedeflerimizi belirleyeceğiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2022-11-16 10:51:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.