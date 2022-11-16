FETÖ şüphelisi, Sisam Adası'na kaçma hazırlığındayken sahilde yakalandı

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Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, FETÖ/PDY´ye üye olmak suçundan hakkında soruşturma bulunan İ.Z., Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçma hazırlığındayken, jandarma tarafından sahilde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Kasım sabahı FETÖ/PDY´ye üye olmak suçundan hakkında soruşturma bulunan İ.Z.´nin Güzelçamlı Mahallesi, Sazlık mevkisinden yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, İ.Z.'yi sahilde Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan İ.Z.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-11-16 12:06:49



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