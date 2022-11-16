FETÖ şüphelisi, Sisam Adası'na kaçma hazırlığındayken sahilde yakalandı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 'FETÖ/PDY´ye üye olma' suçundan hakkında soruşturma olan ve Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçma hazırlığındayken, jandarma tarafından sahilde yakalanan İ.Z., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-11-16 13:18:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.