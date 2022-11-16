Aydın filede deplasmanda

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AYDIN, (DHA)Misli.com Sultanlar Ligi'nde son olarak evinde Bolu Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda Sigorta Shop'la karşılaşacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak 5'inci hafta mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Ligde 4 maçta 2 galibiyet alan Aydın'ın 5, 1 galibiyeti olan Ankara ekibinin ise 3 puanı bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2022-11-16 13:56:50



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