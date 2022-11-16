Nazilli'de Toros imzaladı



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor, teknik direktör Mesut Toros ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Nazilli Belediyespor'u 2020-21 sezonunda 3'üncü Lig'de şampiyon yapan tecrübeli teknik adam yuvaya döndü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Ünal Önal, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve yöneticiler katıldı.Nazilli'ye döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Mesut Toros, "Hayallerimiz var. Bunu her zaman söyledik. İnşallah bu uzun süreli olur. Biz Nazilli'de daha önce Türkiye'de hiç yaşanmayacak şampiyonluğu yaşadık. Hedefe giden yolda dim dik yürüyeceğiz. Malzemecisinden taraftarına kadar güzel bir sinerji yaratmak istiyoruz. Futbolcularımız ve şehir hedefimizi belirleyecek. Takımımıza ve oyuncularımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2022-11-16 15:56:09



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