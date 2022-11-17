Uyuşturucu kullandığı belirlenen sürücüye ceza

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Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu alıp araç kullandığı tespit edilen sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan soruşturma başlatılıp, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 9 bin 410 TL para cezası kesildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde yaptıkları yol denetimi devriyesi sırasında, bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobil sürücüsü N.Ö. ve yanındaki C.C.'nin üst aramalarında toplam 20 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi. İki şüphelinin hastanede yapılan testlerinde, uyuşturucu madde kullandıkları belirlendi. Otomobil sürücüsü N.Ö., hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan soruşturma başlatıldı, N.Ö.'ye ayrıca Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 9 bin 410 TL para cezası kesildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-11-17 10:44:43



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