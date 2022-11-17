Kuşadası'nda, Sisam Adası'na kaçmak isterken yakalanan terör şüphelisi tutuklandı

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Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, `terör örgütüne üye olmak´ suçundan hakkında soruşturma bulunan M.D., Sisam Adası'na kaçma hazırlığındayken jandarma tarafından yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Güzelçamlı Mahallesi Poyraztepe mevkisindeki sahilde M.D.´yi, Yunanistan´ın Sisam Adası'na geçme hazırlığındayken yakaladı. Yapılan kontrollerde, M.D. hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma bulunduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Söke T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-11-17 11:25:35



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