Aydın filede İlbank'a karşı

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AYDIN, (DHA)MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde hafta içinde deplasmanda Sigorta Shop'a 3-2 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın seyircisi önünde son sıradaki İlbank'la karşılaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 7'nci hafta mücadelesi saat 15.00'de başlayacak. Çıktığı 5 maçta aldığı 2 galibiyeti de evinde elde eden mavi-beyazlı takım, kendi sahasında bir kez daha kazanarak moral bulmak istiyor. Aydın temsilcisi 6 puanla 9'uncu sırada, punanı bulunmayan İlbank ise 14'üncü basamakta yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2022-11-19 10:47:45



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