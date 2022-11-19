Nazilli Belediyespor Toros'la ilk maçında

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NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor, yeni teknik direktörü Mesut Toros'la yarın ilk maçına çıkacak. Son olarak Isparta 32 Spor'a deplasmanda 4-0 mağlup olan siyah-beyazlılar evinde Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda Volkan Okur'un yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Takımıyla ilk maçına çıkacak olmanın heyecanını yaşayan Mesut Toros, iç sahada kazanacaklarını söyledi. DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2022-11-19 11:54:45



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