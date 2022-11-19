Kuşadasıspor - Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 3-0

KUŞADASI, (DHA)STAT: Özer Türk
HAKEMLER: Cihan Ataş Eray Pınar, Ali Gün
KUŞADASISPOR : Salih Türker, Özgür, Hamit, Emirhan, Hasan (Dk. 69 Berkay), Muhammet (Dk. 81 Ferhat), Çağrı, Taha (Dk. 35 Emircan), Ali Öztürk (Dk. 69 Fatih), Murat (Dk. 80 Süleyman)
YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR: Burak Ali, Serdar, Ahmet, Hamza, Oktay (Dk. 46 Göktuğ), Fatih Mert (Dk. 84 Mustafa Öztürk), Mustafa Emin (Dk. 65 Orkun), Miraç, Vedat (Dk. 84 Soner), Talha (Dk. 74 Sertan)
GOLLER: Dk. 16 Muhammet, Dk. 43 Emircan, Dk. 80 Murat (Kuşadasıspor)
SARI KARTLAR: Taha, Emircan (Kuşadasıspor), Mustafa Öztürk (Ofspor)TFF 3´üncü Lig 2´nci Grup´ta üst sıraları hedefleyen Kuşadasıspor evinde Yeşilyurt D.Ç Ofspor´u 3-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekip 16´ncı dakikada Muhammet´in golüyle perdeyi açtı: 1-0. Maçın 43´üncü dakikasında Emircan farkı ikiye çıkardı: 2-0. Kuşadasıspor´da 80´inci daikada sahneye çıkan Murat skoru belirledi. Kuşadasıspor bu sonuçla 21 puana yükseldi, Ofspor ise 8 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)
2022-11-19 16:13:08
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