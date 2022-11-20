Aydın Büyükşehir Belediyespor - İlbank: 3-0

AYDIN, (DHA)SALON: Aydın Adnan Menderes
HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Çağla, Loda, Berra, Nicoletti, Merve Nur, Emine, Selin, Özge Nur, Semra, Aslıhan
İLBANK: Çiçek Suna, Tuğçe, Melda, Sude, Aysun, Ecesu, Sinem, Ceren, Selen, Eylül, Azra Sena
SETLER: 25-16, 25-22, 25-21
SÜRE: 73 dakika (21, 27, 25)Misli.com Sultanlar Ligi 6'ncı hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde İlbank'ı 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-16, 25-22 ve 25-21'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Aydın ekibi 9 puana ulaşırken, son sıradaki İlbank puanla tanışamadı.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA
2022-11-20 16:48:34
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