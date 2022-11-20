Aydın´da iki otomobil çarpıştı; 5 yaralı



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Kuyucak ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu Yamalak Mahallesi kavşağında meydana geldi. Denizli´den Nazilli istikametine seyir halinde olan Muzaffer Deniz idaresindeki 09 ZE 620 plakalı otomobil kavşağı dönüş yapacağı sırada Ali Kiraz idaresindeki 35 UY 398 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Muzaffer Deniz ve Ali Kiraz ile 35 UY 398 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Şirin Deniz, Zübeyde Yavuz ve Samet Karaçelik yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuyucak Burhan CEYHAN

2022-11-20 20:42:58



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