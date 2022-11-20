Kaldırımda yürürken otomobil çarpan 7 yaşındaki çocuk öldü, baba yaralandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Efeler ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımda yürüyen baba ve oğluna çarptı. Kazada 7 yaşındaki Yasin Demir hayatını kaybederken, baba Ahmet Demir (39) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Denizli Bulvarı eski sanayi kavşağında meydana geldi. Şehir merkezine doğru seyir halinde olan Hüseyin Yuka idaresindeki 09 LO 805 plakalı otomobil, tabakhane deresi köprüsünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Ahmet Demir ve oğlu Yasin Demir´e çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yasin Demir´in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Baba Yasin Demir ise ağır yaralı olarak ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri incelemesinin ardından çocuğun cansız bedeni Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, sürücü Hüseyin Yuka ise gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2022-11-20 22:51:15
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