Aydın'da antik kentte kaçak kazıya suçüstü; 4 gözaltı

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Kuyucak ilçesindeki Antiochia Antik Kenti'nde, kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başaran Mahallesi Asar mevkisindeki birinci derece sit alanı Antiochia Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Bölgeyi takibe alan ekipler, dün öğle saatlerinde operasyon düzenleyip kaçak kazı yapan Ç.Y., A.S., B.Ç. ve M.K.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları 2 kürek, 1 kazma, 1 çekiç, 1 murç, 1 makara ve 1 halata bağlı kova ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-11-21 11:30:13



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