Aydın'da sağanak 6 ilçede hayatı olumsuz etkiledi



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN´da 20 dakika süren sağanak 6 ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Germencik'te alt geçitte mahsur kalan bir otomobil vinç yardımıyla kurtarılırken, Koçarlı'da ise yüksek kesimlerden inen yağmur suyu dereyi taşırdı.

Aydın´da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak Koçarlı, İncirliova, Efeler, Germencik, Kuşadası ve Didim ilçelerinde etkili oldu. 20 dakika süren sağanak nedeniyle yollar ve alt geçitler suyla doldu, dereler taştı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Germencik ilçesinde, Fikret Barışık 09 GD 329 plakalı otomobiliyle alt geçitten geçmeye çalışırken bir anda biriken suların içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri halat yardımıyla önce sürücüyü ardından ise sulara gömülü otomobili çıkardı. Barışık, karşıya geçmeye çalıştığı sırada suların aniden otomobili içine çektiğini söyledi. Zarar gören otomobil vinç yardımıyla sudan çıkartıldı.

TAŞAN DERE MAHALLEYİ GÖLE ÇEVİRDİ

Öte yandan, Koçarlı´nın Bıyıklı Mahallesi'nde ise dağdan gelen sel derelerin taşmasına neden oldu. Taşan dere mahalleyi göle çevirdi. Sel bazı evlerin bahçesine kadar girdi, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-11-21 20:04:39



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