Kuşadası´nda sağanak yaşamı olumsuz etkiledi 

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Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN´ın Kuşadası ilçesinde akşam saatlerinde 20 dakika süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı yaptı. Beklenen yağmur akşam saatlerinde Kuşadası´nda etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağmurla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü. Bölgeden araçlarıyla geçen sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağmur suları mazgalları taşırdı, O anlar ise vatandaşlar ve araç sürücüleri tarafından cep telefonları ile görüntülendi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-11-21 21:41:21



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