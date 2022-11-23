Aydın'da otel restoranına tüfekli saldırı

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Tülay AKSAY / KUŞADASI,(Aydın),(DHA)-AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bir otel restoranına pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirildi. Geç saatlerde gerçekleşen olay esnasında, otel restoranında kimsenin olmaması sebebiyle ölen veya yaralanan olmadı.Olay, saat 01.30 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi Mahmut Esat Bozkurt caddesinde bulunan bir otel restoranında meydana geldi. İddiaya göre, otel restoranının yanındaki otoparkın üst tarafında bulunan patika yoldan gelen, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle restorana 5 el ateş açtı. Saldırganın, ateş açtıktan sonra geldiği yoldan kaçtığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-11-23 03:26:56



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