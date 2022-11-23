Nazilli Belediyespor'da Yılmaz Basravi ayrıldı, Anıl döndü



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu hafta lider Şanlıurfaspor'a konuk olacak Eşin Group Nazilli Belediyespor'da kanat oyuncusu Yılmaz Basravi takımdan ayrılırken, kadro dışı bırakılan Anıl Arıcıoğlu ise geri döndü. Gökhan Göksu ve Çağrı Bülbül'le birlikte süresiz kadro dışı bırakılan Yılmaz, yönetimle yaptığı görüşmede karşılıklı olarak anlaşma sağladı ve siyah-beyazlılara veda etti. Sezon başında Göztepe'den kiralanan ve 9 maçta forma giyen oyuncu 2 gol 1 asistlik performans sergilemişti. Nazilli'de Cihan Erdil döneminde disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakılan Anıl Arıcıoğlu, teknik direktör Mesut Toros'un isteği üzerine yönetim kurulu tarafından affedildi. 5 hafta kadro dışı kalan 22 yaşındaki futbolcu Anıl Arıcıoğlu'nun Nazilli'ye gelip yeniden takıma katılarak çalışmalarına kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2022-11-23 12:12:26



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