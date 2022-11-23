Efeler 09 Spor - Bergama Belediyespor: 2-0

AYDIN,(DHA)- STAT: Adnan Menderes
HAKEMLER: Levent Buğra Vartemel, Betül Nur Yılmaz, Tahir Yalçın
EFELER 09 SPOR: Göksal Recep, Sabutay, Serdar, Süleyman (Dk. 77 Adnan), Furkan, İshak (Dk. 87 Mahmut), Umut (Dk. 83 Aytaç), Hakan Can, Furkan, Murat
BERGAMA BELEDİYESPOR: Amir Murat, Volkan, Mehmet (Dk. 80 Yiğit Kerem), Atalay (Dk. 62 Uğur), İbrahim, Emre, Yunus (Dk. 46 Kağan), Semih Emir (Dk. 46 Efe Taylan), İsmail (Dk. 70 Yiğit Gökoğlan), Ahmet
GOLLER: Dk. 33 Süleyman, Dk. 45 İshak (Efeler 09)
SARI KARTLAR: Furkan, Aytaç (Efeler 09) İbrahim, Mehmet (Bergama Belediyespor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son iki maçını beraberlikle tamamlayan Efeler 09 Spor, evinde Bergama Belediyespor'u 2-0 yenmeyi başardı. Ev sahibi ekip 33'üncü dakikada Süleyman'ın golüyle öne geçti. İshak, 45'inci dakikada farkı ikiye çıkardı: 2-0. İlk yarıyı 2-0 galip tamamlayan Efeler 09 Spor, karşılaşmadan da aynı skorla galip ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)
2022-11-23 15:59:47
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