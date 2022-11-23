Kuşadası'nda sağanak; yollar dereye döndü, çukurlar oluştu

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Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar dereye döndü; çukurlar oluştu. Sürücüler zor anlar yaşarken, bir taksinin tekeri çukura saplandı.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Kuşadası ilçesinde saat 11.00 sıralarında başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı yollar dereye döndü; yüksek kesimlerden inen sular ise Hacıfeyzullah Mahallesi'nde yollara döşeli kilit parke taşlarını söküp, sürükledi. Bazı yollarda da çukurlar oluştu. Yağmur suları nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Bir taksinin sağ ön tekeri yolda oluşan çukura saplandı. Taksi, belediye ekipleri ve çevredekilerce kurtarıldı. Ekipler, suların çekilmesi sonrası yollarda temizleme ve onarım çalışması başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-11-23 17:36:19



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