Motosiklet sürücüsü çarpıştığı kamyonun altında kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet sürücüsü çarpıştığı kamyonun altında kaldı

DHA

Motosiklet sürücüsü çarpıştığı kamyonun altında kaldı


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Nazilli ilçesinde, motosiklet sürücüsü Meliha Özsan, çarpıştığı kamyonun altına girdi. Ağır yaralanan kadın sürücüyü itfaiye ekipleri tarafından kamyonun altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Aydın-Denizli karayolu Durasıllı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Denizli'den Nazilli yönüne giden Meliha Özsoy'un kullandığı 09 ZC 154 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapan Ferhat Ekinoğlu yönetimindeki 09 R 7107 plakalı kamyonun kasasına yandan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonun altına giren motosiklet sürücüsü Özsoy, itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan kadın sürücü ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Meleha Özsoy'un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2022-11-24 19:09:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'ın ilçelerinde Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Aydın'ın ilçelerinde Öğretmenler Günü kutlandı
Aydın'da jandarma ekiplerinden öğretmenlere ziyaret
YEREL HABERLER Aydın'da jandarma ekiplerinden öğretmenlere ziyaret
Kuşadası'nda 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bendegül öğretmen, hayalini kurduğu "Matematik Evi"nde çalışıyor
YEREL HABERLER Bendegül öğretmen, hayalini kurduğu "Matematik ...
Kuşadası açıklarında 16 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası açıklarında 16 kaçak göçmen kurtarıldı
Aydın'da sağanak toprak kaymasına neden oldu
YEREL HABERLER Aydın'da sağanak toprak kaymasına neden oldu
(Görüntülü) - KUŞADASI&#039;NDA SAĞANAK; YOLLAR DEREYE DÖNDÜ, ÇUKURLAR OLUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) - KUŞADASI'NDA SAĞANAK; YOLLAR ...
Kuşadası'nda sağanak; yollar dereye döndü, çukurlar oluştu
YEREL HABERLER Kuşadası'nda sağanak; yollar dereye döndü, çukurlar ...
Aydın'da son 4 günde 3 deniz kaplumbağası ölü bulundu
YEREL HABERLER Aydın'da son 4 günde 3 deniz kaplumbağası ölü bulundu
Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Efeler 09 Spor - Bergama Belediyespor: 2-0
YEREL HABERLER Efeler 09 Spor - Bergama Belediyespor: 2-0
Aydın'da firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Aydın'da firari hükümlü yakalandı
Aydın'da maden ocağından kuvars çaldığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Aydın'da maden ocağından kuvars çaldığı öne sürülen 2 ...
Aydın'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Aydın'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi ...
Aydın'da jandarma, terör örgütleriyle bağlantılı 46 sosyal medya hesabını engelletti
YEREL HABERLER Aydın'da jandarma, terör örgütleriyle bağlantılı 46 ...
Efeler 09 - Bergama Belediyespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Efeler 09 - Bergama Belediyespor (FOTOĞRAFLAR)
Germencik'te şehit öğretmenlerin fotoğraflarından oluşan sergi açıldı
YEREL HABERLER Germencik'te şehit öğretmenlerin fotoğraflarından ...
Kuşadası'nda 4 gün içinde 3 deniz kaplumbağası ölü bulundu
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 4 gün içinde 3 deniz kaplumbağası ölü ...
Nazilli Belediyespor'da Yılmaz Basravi ayrıldı, Anıl döndü
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da Yılmaz Basravi ayrıldı, Anıl ...
Kuşadası'nda bir otele pompalı tüfekle ateş açıldı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda bir otele pompalı tüfekle ateş açıldı
Aydın'da otel restoranına tüfekli saldırı
YEREL HABERLER Aydın'da otel restoranına tüfekli saldırı
Aydın’da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aydın’da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ...
Söke'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Söke'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, ...
Aydın Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.