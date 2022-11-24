Motosiklet sürücüsü çarpıştığı kamyonun altında kaldı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Nazilli ilçesinde, motosiklet sürücüsü Meliha Özsan, çarpıştığı kamyonun altına girdi. Ağır yaralanan kadın sürücüyü itfaiye ekipleri tarafından kamyonun altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Aydın-Denizli karayolu Durasıllı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Denizli'den Nazilli yönüne giden Meliha Özsoy'un kullandığı 09 ZC 154 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapan Ferhat Ekinoğlu yönetimindeki 09 R 7107 plakalı kamyonun kasasına yandan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonun altına giren motosiklet sürücüsü Özsoy, itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan kadın sürücü ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Meleha Özsoy'un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-11-24 19:09:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.