Nazilli Belediyespor zorlu Şanlıurfa deplasmanında



NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak takıma daha önce şampiyonluk yaşatan teknik direktör Mesut Toros yuvaya döndükten sonra çıktığı ilk maçta evinde Arnavutköy Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Eşin Group Nazilli Belediyespor, yarın zirve ortağı Şanlıurfaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. 11 Nisan Stadı'nda Bayram Başkan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Geçen hafta Nazilli Belediyespor'un dümenine dönen teknik direktör Mesut Toros, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Şanlıurfaspor zorlu bir takım. Ancak bizim de şiddetle puan ya da puanlara ihtiyacımız var. Galibiyet için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi. Nazilli'nin bu maç öncesi 15 maçta 17 puanı bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2022-11-26 11:11:52



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