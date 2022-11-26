Aydın BŞB'ye lider Eczacıbaşı konuk

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AYDIN, (DHA) - Misli.com Voleybol Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın güçlü rakibi lider Eczacıbaşı Dynavit'i ağırlayacak. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Ligde Eczacıbaşı 7'de 7 yaparak zirveye kurulurken, Aydın BŞB oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı.

DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2022-11-26 13:40:54



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