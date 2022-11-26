DP lideri Uysal: Çarpık düzene itirazı olan yüzde 65 vatandaşımız var (2)

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'DEMOKRAT PARTİ AYDIN İL BAŞKANI EMANET, GÜVEN TAZELEDİ'

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Aydın ziyareti kapsamında Şükran Güngör Kültür Merkezi´nde düzenlenen partisinin 14´üncü Aydın İl Olağan Kongresi´ne katıldı. Mevcut Aydın İl Başkanı Serhat Emanet´in tek listeyle girdiği kongreye Uysal´ın yanı sıra DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül´de katıldı. Serhat Emanet yeniden il başkanı seçildi. (DHA)Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- DHA-Politika Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-11-26 20:25:50



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