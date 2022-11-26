Kuşadası'nda silahla saldırı şüphelisinin 20 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi 



Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bir işletmeye silahlı saldırıda bulunan K.T. ve N.T., polisin düzenlediği baskınla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden K.T.'nın kasten adam öldürme suçundan da arandığı ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kuşadası'nda faaliyet gösteren bir işletmeye 2 hafta önce düzenlenen ve 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin K.T. ve N.T. olduğu, Karaova Mahallesinde oldukları öğrenildi. Harekete geçen Söke Asayiş Büro Amirliği ve Özel Harekât ekipleri ile Kuşadası Asayiş ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu evde bulunan K.T. ve N.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda 3 tabanca ve bu silahlara ait 31 mermi ile 1 kasatura ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamasında, gözaltına alınan şüphelilerden, K.T.'nın, kasten adam öldürme suçundan arandığı ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

TUTKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.T. ise tutuklanarak Söke cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-11-26 21:01:44



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