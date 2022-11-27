Kuşadasıspor - Orduspor 1967: 2-1

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KUŞADASI, (DHA)STAT: Özer Türk

HAKEMLER: Burak Kaplan, Berkay Salman, Hüseyin Sepetçioğlu

KUŞADASISPOR: Salih Türker, Berkay, Özgür, Hamit, Emirhan, Muhammet (Dk. 76 Süleyman), Çağrı, Ali (Dk. 46 Fatih), Murat (Dk. 86 Altay), Emircan

ORDUSPOR 1967: Ömürcan Erdinç, Adem, İsmail (Dk. 75 Batuhan Berkay), Yusuf (Dk. 75 Gökay), Serhat (Dk. 59 Güney), Ufuk (Dk. 81 Burak), Metin, Uğur (Dk. 59 Samican), Harun, Abdulkadir

GOLLER: Dk. 45 (P) Murat, Dk. 56 Muhammet (Kuşadasıspor) - Dk. 12 Harun (Orduspor 1967)

SARI KARTLAR: Özgür, Murat, Salih (Kuşadasıspor) Harun, Ufuk, Abdulkadir (Orduspor 1967)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son olarak deplasmanda Iğdır FK ile berabere kalan Play-Off hattındaki Kuşadasıspor sahasında Orduspor 1967'yi 2-1 yenmeyi başardı. Konuk takım karşılaşmaya hızlı başladı ve 12'ncı dakikada Harun'la öne geçti: 0-1. Kuşadasıspor 45'te penaltı kazandı, atışı gole çeviren Murat skoru dengeledi: 1-1. Kuşadasıspor ikinci yarıya baskılı başladı ve 56'ncı dakikada Muhammet'in golüyle geriden gelerek öne geçti. Skoru korumayı bilen ev sahibi takım 25 puana yükseldi. Orduspor 1967 21 puanda kaldı. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

2022-11-27 16:21:40



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