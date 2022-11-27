Aydın Büyükşehir Belediyespor - Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

AYDIN, (DHA)SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Pınar Elma
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Aslıhan, Loda, Planinsec, Nicoletti, Fatma, Emine, Özge Nur, İdil Naz, Çağla, Merve Nur
ECZACIBAŞI DYNAVIT: Ognzenovic, Saliha, Yasemin, Fabris, Yaprak, Hyerman, Hande
SETLER: 20-25, 21-25, 23-25
SÜRE: 105 dakika (24, 30, 31)Misli.com Sultanlar Ligi'nde lider Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek 8'de 8 yaptı. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın setleri 20-25, 21-25 ve 23-25'lik skorlarla sonuçlandı. Aydın BŞB bu sonuçla 3 galibiyette kaldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)
2022-11-27 16:50:37
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