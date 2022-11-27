Aydın Büyükşehir Belediyespor - Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AYDIN, (DHA)SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Pınar Elma

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Aslıhan, Loda, Planinsec, Nicoletti, Fatma, Emine, Özge Nur, İdil Naz, Çağla, Merve Nur

ECZACIBAŞI DYNAVIT: Ognzenovic, Saliha, Yasemin, Fabris, Yaprak, Hyerman, Hande

SETLER: 20-25, 21-25, 23-25

SÜRE: 105 dakika (24, 30, 31)Misli.com Sultanlar Ligi'nde lider Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek 8'de 8 yaptı. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın setleri 20-25, 21-25 ve 23-25'lik skorlarla sonuçlandı. Aydın BŞB bu sonuçla 3 galibiyette kaldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2022-11-27 16:50:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.