Nazilli Belediyespor çıkışa geçemedi

NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Şanlıurfaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Eşin Group Nazilli Belediyespor bir türlü çıkışa geçemedi. Yeni teknik direktörü Mesut Toros yönetiminde geçen hafta evinde Arnavutköy Belediyespor'la berabere kalan siyah-beyazlılar Şanlıurfaspor yenilgisiyle galibiyet hasretini 3 maça çıkarde ve alt sıralardan kurtulamadı. Mesut Toros 32'nci dakikada 10 kişi kaldıklarını belirterek, "Şanlıurfaspor gibi zor deplasmanda 1 kişi eksik mücadele etmek kolay değil. Direnmeye çalıştık. Aldığımız yenilgi için üzgünüz ama toparlanacağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)
2022-11-28 11:23:55
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