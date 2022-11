Kuşadası açıklarında geri itilen 21 kaçak göçmen kurtarıldı

Tülay AKSAY/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 21 kaçak göçmen kurtarıldı, 7 kaçak göçmen de yakalandı.

Kuşadası açıklarında, 25 Kasım günü saat 08.20'de, can salı içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ile Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can salındaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. 2 gün sonra da saat 14.05'te durdurulan lastik botta, 7 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderileceği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-11-29 10:31:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.