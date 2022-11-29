İnşaat kazısında insan kafatası ve kemikleri bulundu



Bahattin ALBAYRAK/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, inşaat kazısında insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikler bulundu. İnşaat çalışmaları durdurulurken, kemikler ise incelemeye alındı.

Olay, dün akşam, Nazilli ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatın kazı çalışmaları sırasında, insana ait olduğu sanılan kafatası ve kemik parçaları bulundu. Durum, polise bildirildi. İhbarla gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, kemik parçalarını toplayıp, incelenmek üzere Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. İnşaat çalışmaları ise durduruldu.

Sümer Mahallesi'nin muhtarı Erdoğan Dilbaz ise inşaatın bulunduğu bölgenin, geçmiş yıllarda mezarlık olduğunu belirterek "İnşaat için kazı çalışmalarına başlandığı sırada insan kafatasıyla kemikler bulundu. Bu bölgede daha önce de kazı çalışmaları sırasında kemik parçalarına rastlanmıştı. İnşaat çalışmaları incelemelerin tamamlanması sonrasında devam edecek" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2022-11-29 16:18:50



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